Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливают причины смерти 17-летней девушки, тело которой нашли в реке Уссури в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, 22 ноября в Лесозаводске пропала 17-летняя девушка.
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"В связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении девушки совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей обнаружено в реке Уссури", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причастного к преступлению. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.