Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури

"В связи с тем, что при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетняя не обнаружена, у следствия возникли подозрения, что в отношении девушки совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения оперативных и следственных действий тело потерпевшей обнаружено в реке Уссури", - говорится в сообщении.