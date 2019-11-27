Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Литвы, Эстонии и Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter назвал призыв глав МИД Швеции Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море "выпадом авангарда".

По словам политика, из перечисленных стран лишь три имеют отношение к санкциям Евросоюза, а "Украина ни при чем".

"Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда", — написал он.

Пушков подчеркнул, что остальные страны ждут "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря в Париже.

Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Главы внешнеполитических ведомств сделали это заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море. Они несколько часов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли. На борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Им предъявили обвинения в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией. Он подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.