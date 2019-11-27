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РИА Новости

В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины

06:48 27.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек оценил высказывания президента Украины Владимира Зеленского о двусторонних отношениях с Россией.
Ранее украинский лидер заявил об "очень сложной ситуации" в отношениях с Москвой. При этом, по словам главы государства, Киев уже "начал диалог".
"Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности", — сказал Бальбек в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий предположил, что Германия и Франция смогут повлиять на Украину в "нормандском" формате, однако, добавил депутат, для диалога с Москвой Киеву требуется прийти к этому решению "без подсказок" со стороны.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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