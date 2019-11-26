Зеленский оценил отношения России и Украины

"И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", — сказал он.