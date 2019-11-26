Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T15:40+0300
https://ria.ru/20191126/1561611286.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/38/1561593839_0:181:3217:1991_1036x0_80_0_0_5a28264da2809ec2ee6685f42dd07754.jpg
РИА Новости

Зеленский оценил отношения России и Украины

13:50 26.11.2019 (обновлено: 15:40 26.11.2019)
11070
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
Так он прокомментировал слова бизнесмена Игоря Коломойского, который заявил в интервью The New York Times о важности восстановления отношений с Россией, а США обвинил в том, что они используют Украину для ослабления Москвы.
Зеленский ответил на это, что Коломойский — не президент Украины, но ее гражданин.

"И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", — сказал он.

Встреча глав государств нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) пройдет 9 декабря в Париже.
Игорь Коломойский — один из самых богатых людей на Украине, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Предпринимателя не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, но сам бизнесмен это опровергал.
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
08:00
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
6342508
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМВФЕвросоюзИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Украины отношения сложные абсолютно со всеми. Даже, со своими гражданами. Не надо валить на Россию свое желание постоянно нагадить всем и везде.
26 ноября, 14:10
Erkin Chokiev
1700001
Рекомендуем
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Унитазы у здания посольства Украины в Москве
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Рабочий на газовой станции на Украине
Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Олег Сенцов
Сенцов предложил "вернуть" Украине атомную бомбу
Певица София Ротару
Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Лента новостейМолния