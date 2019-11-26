Зеленский оценил отношения России и Украины

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
Так он прокомментировал слова бизнесмена Игоря Коломойского, который заявил в интервью The New York Times о важности восстановления отношений с Россией, а США обвинил в том, что они используют Украину для ослабления Москвы.
Зеленский ответил на это, что Коломойский — не президент Украины, но ее гражданин.
"И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", — сказал он.
Встреча глав государств нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) пройдет 9 декабря в Париже.
Игорь Коломойский — один из самых богатых людей на Украине, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Предпринимателя не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, но сам бизнесмен это опровергал.