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РИА Новости

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

02:19 27.11.2019 (обновлено: 08:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Об этом политик заявил, комментируя текущее отношение Дональда Трампа к Украине.
"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – написал Жириновский в Twitter.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Адам Шифф возглавляет ведущий расследование комитет палаты представителей по разведке. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп
4 ноября, 08:00
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ЖириновскийРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда начинаем, Владимир Вольфович?
27 ноября, 04:07
Александр Максименко
822801010
Когда же этот фельмаршал начнет войну против своих земляков? Предки его западенцы, папашка только потом съехал на историческую, а он все воюет.
27 ноября, 04:30
ВСВалентин Седякин
15610582
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