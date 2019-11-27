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РИА Новости

Ученые выяснили, как паразиты защищаются от хозяина

03:00 27.11.2019
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© Фото : Claire J. HealyИзображение ленточного червя, полученное с помощью электронного микроскопа
Изображение ленточного червя, полученное с помощью электронного микроскопа
© Фото : Claire J. Healy
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета совместно с российскими коллегами выделили и описали неизвестные ранее белки ленточных червей, которые защищают паразитов пищеварительной системы хозяина и ослабляют его иммунитет, сообщили в пресс-службе вуза.
Ленточные черви (цестоды) – многочисленный класс паразитических плоских червей. Взрослые особи обитают в кишечнике позвоночных, в течение жизни сменяют несколько хозяев и иногда представляют серьезную угрозу для человека и животных.
Паразитический образ жизни привел червей к полной утрате пищеварительной системы, появлению развитой половой системы и специальных органов для прикрепления к тканям хозяина. Также возникла необходимость защищаться от пищеварительных ферментов, в том числе трипсина, который расщепляет белки и пептиды, а также обладает способностью проводить гидролиз сложных эфиров.
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Кандидат химических наук, сотрудник ТюмГУ, Евгений Рогожин отметил, что работ о биохимии ленточных червей – мало, а молекулярное разнообразие изучено недостаточно. Исследования белков, блокирующих действие пищеварительных ферментов – ингибиторов, выделяемых круглыми червями, охватывают множество видов этих паразитов.

"При исследовании цестод основное внимание уделялось цепням и эхинококкам из-за их опасности для человека и домашних животных. Другие виды практически не рассматривались, вещества, отвечающие за процесс ингибирования, и механизм их действия до сих пор не были известны", – прокомментировал он.

Ученые изучили паразитов вида Triaenophorus nodulosus, которые вызывают у пресноводных рыб опасное заболевание – триенофороз (поражение печени и кишечника). В ходе исследования было обнаружено два не описанных ранее полипептида массой около 14,4 кДа с разными концевыми аминокислотными остатками.
Поиск гомологичных последовательностей показал, что выделенные пептиды относятся к отдельному виду ингибиторов трипсина – белкам типа Кунитца. Они встречаются как у позвоночных, так и у беспозвоночных организмов.
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Ученые выяснили, что помимо ингибиторной активности эти белки участвуют в свертывании крови и воспалительных процессах. Белки этого типа ранее были выделены из других видов червей. Кроме защиты от пищеварительных ферментов, они участвовали в ослаблении иммунитета хозяина.
В исследовании также участвовали Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе, Института систематики и экологии животных СО РАН.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссийская академия наукТюменский государственный университет
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