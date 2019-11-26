Эксперты предлагают создать китовый заповедник в евро-арктической зоне

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Основанный в начале этого года Фонд защиты китов выступает с предложением организовать широкое общественное движение за создание большого китового заповедника в евро-арктической зоне, сообщил один из сопредседателей Фонда Василий Борисов.

"Мы будем инициировать масштабное общественное движение за создание большого китового заповедника в евро-арктической зоне, в которой наряду с Россией присутствуют такие страны, как Норвегия, Исландия и Дания. Но главная цель фонда – это глобальный запрет коммерческого промысла китов в мире", - заявил Борисов.

Он принял участие в организованной Фондом первой экспедиции на берег Баренцева моря – на базу "Териберкский берег". В состав экспедиции вошли радиоведущая Маргарита Митрофанова, модельер Алена Ахмадуллина, журналист Марианна Максимовская, художница Александра Вертинская, биолог Владимир Латка, галерист Емельян Захаров, фотограф Влад Локтев, главный редактор ресурса "Barents News" Василий Борисов, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев, галерист Наталья Грабарь, популярные блогеры Андрей Борисов (Иванов) и Екатерина Власова, певец Илья Киреев, бизнес-леди Наталия Шепилова и Карина Варивода, а также другие Друзья Фонда Защиты Китов.

Териберка, по словам председателя Фонда, радиоведущей Маргариты Митрофановой, - одно из мест на Севере России, где китов еще можно наблюдать, но многим видам этих морских млекопитающих сегодня грозит полное уничтожение.

В свою очередь сопредседатель Фонда Защиты Китов, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев отметил, что именно Териберка не случайно была выбрана местом основания Фонда – там прошло учредительное собрание Фонда.

"Именно здесь решено было провести ту нулевую черту, с которой началось основание Фонда Защиты Китов, целью которого является привлечение максимального внимания не только российской, но и мировой общественности к настоящему геноциду, которым сегодня подвергаются многие виды морских млекопитающих", - отметил Суровцев.

Как сообщает Центр экологического мониторинга "ПОМОР", участники экспедиции смогли понаблюдать за десятками китов, которые резвились вокруг экспедиционного судна. В том числе наблюдатели на выходе из Териберской губы увидели несколько редких особей китов-финвалов, которые считаются самыми крупными в мире китами после синего кита. По словам научного директора Фонда Владимира Латки, финвалы, или сельдяные киты, редко заходят в прибрежные воды российской части Арктики и находятся под угрозой исчезновения.

Кроме финвалов, в Териберской губе также были замечены семьи китов малых полосатиков, всего около сорока особей. Малые полосатики, или киты Минке - самые распространенные киты в Арктике, но и их виду грозит уничтожение, так как на них разрешена промышленная охота: такие страны, как Норвегия, Япония и Исландия за год убивают около 2300 малых полосатиков. А в следующем году Норвегия заявила о повышении почти в два раз лимита на убой полосатиков - до 2500 особей.