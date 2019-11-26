Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T17:56+0300
https://ria.ru/20191126/1561630034.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156163/03/1561630327_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_cc5c67386eb10cde54a230bfc4376620.jpg
РИА Новости

Эксперты предлагают создать китовый заповедник в евро-арктической зоне

16:58 26.11.2019 (обновлено: 17:56 26.11.2019)
31
© Фото : Влад ЛоктевПервая экспедиция на берег Баренцева моря, на базе "Териберкский берег"
Первая экспедиция на берег Баренцева моря, на базе Териберкский берег
© Фото : Влад Локтев
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Основанный в начале этого года Фонд защиты китов выступает с предложением организовать широкое общественное движение за создание большого китового заповедника в евро-арктической зоне, сообщил один из сопредседателей Фонда Василий Борисов.
"Мы будем инициировать масштабное общественное движение за создание большого китового заповедника в евро-арктической зоне, в которой наряду с Россией присутствуют такие страны, как Норвегия, Исландия и Дания. Но главная цель фонда – это глобальный запрет коммерческого промысла китов в мире", - заявил Борисов.
Он принял участие в организованной Фондом первой экспедиции на берег Баренцева моря – на базу "Териберкский берег". В состав экспедиции вошли радиоведущая Маргарита Митрофанова, модельер Алена Ахмадуллина, журналист Марианна Максимовская, художница Александра Вертинская, биолог Владимир Латка, галерист Емельян Захаров, фотограф Влад Локтев, главный редактор ресурса "Barents News" Василий Борисов, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев, галерист Наталья Грабарь, популярные блогеры Андрей Борисов (Иванов) и Екатерина Власова, певец Илья Киреев, бизнес-леди Наталия Шепилова и Карина Варивода, а также другие Друзья Фонда Защиты Китов.
Териберка, по словам председателя Фонда, радиоведущей Маргариты Митрофановой, - одно из мест на Севере России, где китов еще можно наблюдать, но многим видам этих морских млекопитающих сегодня грозит полное уничтожение.
Косатка
27 сентября, 15:09
Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году
В свою очередь сопредседатель Фонда Защиты Китов, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев отметил, что именно Териберка не случайно была выбрана местом основания Фонда – там прошло учредительное собрание Фонда.
"Именно здесь решено было провести ту нулевую черту, с которой началось основание Фонда Защиты Китов, целью которого является привлечение максимального внимания не только российской, но и мировой общественности к настоящему геноциду, которым сегодня подвергаются многие виды морских млекопитающих", - отметил Суровцев.
Как сообщает Центр экологического мониторинга "ПОМОР", участники экспедиции смогли понаблюдать за десятками китов, которые резвились вокруг экспедиционного судна. В том числе наблюдатели на выходе из Териберской губы увидели несколько редких особей китов-финвалов, которые считаются самыми крупными в мире китами после синего кита. По словам научного директора Фонда Владимира Латки, финвалы, или сельдяные киты, редко заходят в прибрежные воды российской части Арктики и находятся под угрозой исчезновения.
Кроме финвалов, в Териберской губе также были замечены семьи китов малых полосатиков, всего около сорока особей. Малые полосатики, или киты Минке - самые распространенные киты в Арктике, но и их виду грозит уничтожение, так как на них разрешена промышленная охота: такие страны, как Норвегия, Япония и Исландия за год убивают около 2300 малых полосатиков. А в следующем году Норвегия заявила о повышении почти в два раз лимита на убой полосатиков - до 2500 особей.
Как отмечают эксперты, киты – очень важный элемент морской экосистемы, ведь они являются не просто верхушкой пищевой цепочки, они отвечают за морское биоразнообразие, способствуют положительной селекции и здоровью популяций рыбы и беспозвоночных, поддерживают круговорот питательных веществ и организмов на морском шельфе, без китов арктические моря будут пустыми.
000000
Обсудить 0
Экология
Рекомендуем
Семейный капитал: как в России поддерживают матерей и детей
Семейный капитал: как в России поддерживают матерей и детей
Черный песчаный пляж Рейнисфьяра и горы
Черные пляжи, ледяные пещеры и фьорды. Что посмотреть в Исландии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Медведев обсудил с премьером Финляндии сотрудничество в Арктике
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова рассказала о ходе решения проблемы доступности детсадов
Полиция. Белград
В Сербии нашли лабораторию c четырьмя тоннами конопли
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей
Казанский кремль
Казань признали лучшим городом России по качеству жизни населения
Горожане на одной из улиц Балашихи
Глав муниципалитетов призвали к личному общению с жителями
Молоток судьи
Житель Томска получил 12 лет колонии за убийство жены и ее друга
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Медведь, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
Победитель конкурса Мосприроды займется лечением диких животных
Горнолыжный комплекс Мишина гора на Белокурихе-2
На Алтае курорт "Белокуриха-2" открывает горнолыжный сезон
Как корреспондент РИА Новости пыталась обмануть специалиста по лжи
Наука лжи: как обмануть полиграф
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Путин в среду примет участие в открытии автодороги М-11
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Лента новостейМолния