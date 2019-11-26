В Тюмени школьнику удалили гигантскую опухоль

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Тюмени врачи ОКБ № 2 без разреза удалили 14-летнему школьнику опухоль надпочечника размером с крупное яблоко, сообщает местное издание 72.ru

Чуть больше месяца назад подростка доставили в приемное отделение с болью в животе. У него диагностировали флегмонозный аппендицит и выявили кистозное новообразование правого надпочечника. Удалять опухоль и аппендикс одновременно было нельзя. Поэтому врачи провели только аппендэктомию.

После того, как опасность воспаления миновала, хирурги удалили опухоль без разреза. Врачи выполняли медицинские манипуляции через четыре небольших прокола.

Как рассказала детский хирург ОКБ№2 Екатерина Арабская, ранее врачи не сталкивались с такой большой опухолью: восемь на девять сантиметров.

"Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов. Операцию сделали вовремя, тяжелые клинические проявления патологии удалось предотвратить", — пояснила она.