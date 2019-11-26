Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T16:54+0300
https://ria.ru/20191126/1561629760.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155114/41/1551144181_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_0fd6a84f7bce09a56edc384e73014075.jpg
РИА Новости

В Тюмени школьнику удалили гигантскую опухоль

16:54 26.11.2019
1979
© РИА Новости / Сергей ГунеевОперация
Операция
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Операция. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Тюмени врачи ОКБ № 2 без разреза удалили 14-летнему школьнику опухоль надпочечника размером с крупное яблоко, сообщает местное издание 72.ru.
Чуть больше месяца назад подростка доставили в приемное отделение с болью в животе. У него диагностировали флегмонозный аппендицит и выявили кистозное новообразование правого надпочечника. Удалять опухоль и аппендикс одновременно было нельзя. Поэтому врачи провели только аппендэктомию.
После того, как опасность воспаления миновала, хирурги удалили опухоль без разреза. Врачи выполняли медицинские манипуляции через четыре небольших прокола.
Врач во время операции
18 ноября, 12:08
Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма
Как рассказала детский хирург ОКБ№2 Екатерина Арабская, ранее врачи не сталкивались с такой большой опухолью: восемь на девять сантиметров.
"Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов. Операцию сделали вовремя, тяжелые клинические проявления патологии удалось предотвратить", — пояснила она.
Операция длилась около двух часов и прошла успешно.
Медицинское оборудование
21 октября, 21:22
Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль
6103101
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоТюменьОбщество
Рекомендуем
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Лазер
Найден необычный способ передачи данных через атмосферу
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Михаил Каабак
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Последствия ледяного дождя в Москве
Синоптики рассказали о снегопаде в Москве
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Прохожие спасли 9-летнюю девочку от похитителя
Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Лента новостейМолния