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РИА Новости

Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским

16:11 26.11.2019 (обновлено: 16:18 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики.
Путин рассказал об этом на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", - сказал Путин.
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Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора в понедельник вечером главы государств обсудили в том числе газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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ЕврокомиссияСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Зе похвастался, что он Путина дожал. Видимо на встрече ВВП ему и унитазы вернет. Это главное..сейчас..., а уж остальное все равно как получится, поскольку там нет почвы для консенсуса.
26 ноября, 16:24
Vladidmir Kanygin
750204
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