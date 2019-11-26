Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики.

"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", - сказал Путин.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.