Путин провел встречу с Новаком и Миллером

"В зоне нашего внимания особого находятся такие территории как Крым, Калининград, Иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы фактически в ручном режиме работаем с регионами, федеральными штабами", - сказал Новак.