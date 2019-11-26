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РИА Новости

Путин провел встречу с Новаком и Миллером

15:44 26.11.2019 (обновлено: 16:02 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону и энергообеспечения на территориях, пострадавших от паводков.
"Сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях. А зима уже практически началась во всех регионах страны", - сказал Путин. Кадры совещания показали в эфире телеканала "Россия 24".
"В зоне нашего внимания особого находятся такие территории как Крым, Калининград, Иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы фактически в ручном режиме работаем с регионами, федеральными штабами", - сказал Новак.
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ГазпромАлександр НовакМоскваАлексей МиллерВладимир ПутинРоссияЭкономика
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