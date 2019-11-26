Путин провел встречу с Новаком и Миллером

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону и энергообеспечения на территориях, пострадавших от паводков.
"Сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях. А зима уже практически началась во всех регионах страны", - сказал Путин. Кадры совещания показали в эфире телеканала "Россия 24".
"В зоне нашего внимания особого находятся такие территории как Крым, Калининград, Иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы фактически в ручном режиме работаем с регионами, федеральными штабами", - сказал Новак.