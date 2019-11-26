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РИА Новости

Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро

15:38 26.11.2019
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© Пресс-служба выставки «Память Поколений»Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
© Пресс-служба выставки «Память Поколений»
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Московском метрополитене можно увидеть репродукции работ известных советских и российских художников, посвященных теме Великой Отечественной войны. Выдающиеся произведения искусства, собранные на выставке "Память поколений", теперь ежедневно могут увидеть сотни тысяч пассажиров столичного метро, сообщает пресс-служба организаторов.
Полутораметровые репродукции-постеры разместили в переходах между станциями "Чеховская", "Тверская", "Пушкинская", "Новокузнецкая", "Третьяковская", "Новослободская", "Менделеевская".
"Московское метро – популярный у горожан вид транспорта. Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции "Память поколений", – сообщил организатор выставки Иван Есин.
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Также каждый желающий сможет воспользоваться бесплатным аудиогидом "Память поколений", размещенным в электронном приложении.
В поддержку экспозиции метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт "Тройка" с изображением знаменитой картины Лактионова "Письмо с фронта" и 900 тысяч проездных билетов "Единый" с информацией о выставке, дающих право бесплатного посещения исторического парка "Россия – моя история" на ВДНХ.
Выставка "Память поколений" открылась в Манеже 4 ноября и будет работать без выходных до 8 декабря.
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