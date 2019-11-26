Васильева назвала профориентацию в школах в России самой ранней в мире

"Они повторяются с определенной периодичностью – это два урока в месяц. На сегодняшний день из 42 тысяч школ 30 тысяч у нас подключены. На сегодняшний день могу сказать, что общий просмотр уроков "ПроеКТОрии" составляет 100 миллионов просмотров. Это очень важно", - подчеркнула министр.

"Это все направлено на то самое, о чем так много говорим и так желаем сделать – ранняя профориентация, чтобы ребенок осознанно, начиная с шестого класса, мог выбрать ту или иную стезю, по которой он пойдет дальше. Я считаю, что это большое достижение нашей страны, потому что на сегодняшний день такой ранней профориентации, с шестого класса, нет нигде в мире", - заявила Васильева.