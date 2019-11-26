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РИА Новости

Васильева назвала профориентацию в школах в России самой ранней в мире

15:01 26.11.2019 (обновлено: 15:04 26.11.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Ранняя профориентация школьников очень востребована в России, и возможности заниматься выбором профессии с шестого класса нет больше нигде в мире, сообщила во вторник журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева.
В Ярославле 23-26 ноября проходит Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОрия". Васильева рассказала, что у школьников и педагогов очень востребованы видеоуроки этого проекта.
"Они повторяются с определенной периодичностью – это два урока в месяц. На сегодняшний день из 42 тысяч школ 30 тысяч у нас подключены. На сегодняшний день могу сказать, что общий просмотр уроков "ПроеКТОрии" составляет 100 миллионов просмотров. Это очень важно", - подчеркнула министр.
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По ее словам, в России множество профориентационных площадок.
"Это все направлено на то самое, о чем так много говорим и так желаем сделать – ранняя профориентация, чтобы ребенок осознанно, начиная с шестого класса, мог выбрать ту или иную стезю, по которой он пойдет дальше. Я считаю, что это большое достижение нашей страны, потому что на сегодняшний день такой ранней профориентации, с шестого класса, нет нигде в мире", - заявила Васильева.
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Социальный навигаторСН_Образованиефорум "ПроеКТОриЯ"Ольга ВасильеваРоссияЯрославльОбщество
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