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РИА Новости

Определены самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря

13:11 26.11.2019
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Остров Кайо-Левантадо
Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Эксперты АТОРа назвали самые дешевые десятидневные туры на двоих в предновогодний сезон по семнадцати востребованным "зимним" пляжным направлениям.
Это Индия (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания (Занзибар), Бахрейн, Ямайка. А также Турция, где много отелей с подогреваемыми бассейнами, сохранены чартерные программы и можно ходить в летней одежде.
В Турцию можно отправиться вдвоем за 33 тысячи рублей (в турпакеты входит перелет, трансфер, медстраховка, проживание в отеле три "звезды" с питанием). Около 37 тысяч рублей стоит отдых в Индии и ОАЭ. Поездки в Иорданию и Бахрейн чуть дороже – за них придется отдать как минимум 44 — 49 тысяч рублей.
Заплатив от 50 до 100 тысяч рублей, туристы могут отдохнуть на китайском острове Хайнань, в Израиле, Вьетнаме, Таиланде, в Шри-Ланке, Индонезии и на Кубе.
При бюджете поездки до 150 тысяч рублей на двоих, путешественники можно выбирать путевки на Ямайку, Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию.
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