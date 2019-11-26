В Совфеде предложили ввести штраф за отказ от идентификации животных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Закон об обязательной идентификации домашних животных необходимо принимать, но для того, чтобы он реально действовал, должна быть введены штрафы для граждан за уклонение от выполнения закона, заявил РИА Новости председатель комитета Закон об обязательной идентификации домашних животных необходимо принимать, но для того, чтобы он реально действовал, должна быть введены штрафы для граждан за уклонение от выполнения закона, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров

Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Как пояснил РИА Новости Бурматов, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем - соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, пока невозможно.

"Конечно, мы должны предусмотреть административную ответственность за пренебрежение нормой закона, если хозяин собаки или кошки не поведёт своё животное на обязательную идентификацию. Вместе с тем, я убеждён, речь должна идти о совсем небольших штрафах, которые будут оказывать моральное, а не финансовое воздействие на владельца", - сказал Майоров.

Что касается расходов на идентификацию питомцев, то, отметил сенатор, предусматривается, что их возьмёт на себя федеральный бюджет.

"Эти расходы должны предусматривать, в том числе, организацию пунктов по установке элементов идентификации, ведь когда закон начнёт действовать, россияне массово понесут туда своих зверей. Все это надо учесть и продумать", - подчеркнул глава комитета.

Что касается закона в целом, то, отметил Майоров, его необходимо принимать, поскольку это, в частности, предусмотрено взятыми Россией на себя международными обязательствами.

"Кроме того, такая идентификация всех домашних животных, в том числе, и сельскохозяйственных, необходима России и для того, чтобы нарастить сельскохозяйственной импорт за рубеж", - пояснил Майоров.

Сенатор Олег Морозов в свою очередь отметил, что расходы по проведению обязательной идентификации домашних животных должен на себя взять Минсельхоз.