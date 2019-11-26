Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T14:46+0300
https://ria.ru/20191126/1561601174.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести штраф за отказ от идентификации животных

12:08 26.11.2019 (обновлено: 14:46 26.11.2019)
5273
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Закон об обязательной идентификации домашних животных необходимо принимать, но для того, чтобы он реально действовал, должна быть введены штрафы для граждан за уклонение от выполнения закона, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.
Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Как пояснил РИА Новости Бурматов, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем - соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, пока невозможно.
"Конечно, мы должны предусмотреть административную ответственность за пренебрежение нормой закона, если хозяин собаки или кошки не поведёт своё животное на обязательную идентификацию. Вместе с тем, я убеждён, речь должна идти о совсем небольших штрафах, которые будут оказывать моральное, а не финансовое воздействие на владельца", - сказал Майоров.
Что касается расходов на идентификацию питомцев, то, отметил сенатор, предусматривается, что их возьмёт на себя федеральный бюджет.
Кошка собралась в отпуск
22 ноября, 12:02Туризм
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными
"Эти расходы должны предусматривать, в том числе, организацию пунктов по установке элементов идентификации, ведь когда закон начнёт действовать, россияне массово понесут туда своих зверей. Все это надо учесть и продумать", - подчеркнул глава комитета.
Что касается закона в целом, то, отметил Майоров, его необходимо принимать, поскольку это, в частности, предусмотрено взятыми Россией на себя международными обязательствами.
"Кроме того, такая идентификация всех домашних животных, в том числе, и сельскохозяйственных, необходима России и для того, чтобы нарастить сельскохозяйственной импорт за рубеж", - пояснил Майоров.
Сенатор Олег Морозов в свою очередь отметил, что расходы по проведению обязательной идентификации домашних животных должен на себя взять Минсельхоз.
"Считаю, что чипирование - вещь полезная, и важно её сделать обязательной. А деньги нужны для этого небольшие. Минсельхоз вполне в состоянии их найти", - заявил он РИА Новости.
Кошка породы турецкий ван
21 ноября, 17:08
Исследование выявило, каких домашних животных россияне заводят чаще всего
105011357
Обсудить 5
Алексей МайоровСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Нападение на ребенка в Иркутске
В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Сломанная сигарета в пепельнице
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Авиационная ракета семейства Х-29
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
Лента новостейМолния