Эрдоган заявил, что поиск решения по С-400 продолжится до апреля

"Есть процесс, который до апреля продолжается, там работают наши МИД и Минобороны. Посмотрим, к чему эта работа приведет. Это ситуация, связанная с НАТО. Речь не идет о том, использовать (С-400) или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО. Наши коллеги будут над этим работать", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита из Катара. Его цитирует телеканал TRT.