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РИА Новости

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

09:47 26.11.2019 (обновлено: 10:25 26.11.2019)
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© Главное следственное управление СК РФ по Московской областиЗадержанная по подозрению в оставлении новорожденного ребенка в опасности. Стоп-кадр видео СК РФ
Задержанная по подозрению в оставлении новорожденного ребенка в опасности. Стоп-кадр видео СК РФ
© Главное следственное управление СК РФ по Московской области
Задержанная по подозрению в оставлении новорожденного ребенка в опасности. Стоп-кадр видео СК РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что плачущую девочку возрастом 1-1,5 месяца без внешних признаков телесных повреждений нашли в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское. Ребенок был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности. Позже мать сама пришла к правоохранителям и рассказала, что якобы оставила дочку у знакомой.
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"По результатам проведённых неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего... и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на допросе женщина дала признательные показания. Она сообщила, что, не желая заниматься уходом и воспитанием дочери, 24 ноября "с целью лишения ее жизни оставила дочь на участке местности, покрытой высохшей травой, при температуре окружающей среды минус 5 градусов".
Добавляется, что в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
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