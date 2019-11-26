В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

Задержанная по подозрению в оставлении новорожденного ребенка в опасности. Стоп-кадр видео СК РФ

Задержанная по подозрению в оставлении новорожденного ребенка в опасности. Стоп-кадр видео СК РФ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведённых неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего... и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на допросе женщина дала признательные показания. Она сообщила, что, не желая заниматься уходом и воспитанием дочери, 24 ноября "с целью лишения ее жизни оставила дочь на участке местности, покрытой высохшей травой, при температуре окружающей среды минус 5 градусов".