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РИА Новости

В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца

12:14 25.11.2019 (обновлено: 14:54 25.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новорожденная девочка, завернутая в плед, была найдена в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское, по данному факту следователи организовали проверку, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Двадцать четвертого ноября... поступило сообщение о том, что в поселке Дружба вблизи одного из домов по улице Первомайской в кустах лежит и плачет новорожденный ребенок. По данному факту ... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в кустах была обнаружена завернутая в плед девочка славянской внешности возрастом 1-1,5 месяца, без внешних признаков телесных повреждений. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности матери ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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