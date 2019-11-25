В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новорожденная девочка, завернутая в плед, была найдена в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское, по данному факту следователи организовали проверку, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Двадцать четвертого ноября... поступило сообщение о том, что в поселке Дружба вблизи одного из домов по улице Первомайской в кустах лежит и плачет новорожденный ребенок. По данному факту ... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в кустах была обнаружена завернутая в плед девочка славянской внешности возрастом 1-1,5 месяца, без внешних признаков телесных повреждений. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности матери ребенка.