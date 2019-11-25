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РИА Новости

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

13:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Ранее ГСУСК России по Московской области сообщало, что плачущую девочку возрастом 1-1,5 месяца, без внешних признаков телесных повреждений нашли в кустах. Ребенок был госпитализирован. Следователи устанавливают личность матери.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", - сказала Врадий.
Полицейский
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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