СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Ранее ГСУСК России по Московской области сообщало, что плачущую девочку возрастом 1-1,5 месяца, без внешних признаков телесных повреждений нашли в кустах. Ребенок был госпитализирован. Следователи устанавливают личность матери.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", - сказала Врадий.
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