Михеев опроверг стереотип о неплатежеспособности стран Африки

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Неплатежеспособность стран Александр Михеев. Неплатежеспособность стран Африки в отношении закупок оружия является не более, чем неверным стереотипом, регион обладает огромным потенциалом к росту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор " Рособоронэкспорта

Прошедший в Сочи саммит Россия-Африка показал огромный интерес африканских стран к сотрудничеству с Россией в том числе в области ВТС.

"Сегодня тезис о бедности и неплатежеспособности стран Африки является не более чем неверным стереотипом. Этот регион обладает огромным потенциалом к росту, который раскрывается уже сегодня", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что основные страны-производители вооружения и военной техники видят экономический рост африканских государств и их стремление к защите собственных территорий и суверенитета. Они готовят им коммерческие предложения в области ВТС. Россия не собирается быть сторонним наблюдателем, и мы также активно работаем на этом рынке.