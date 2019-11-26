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РИА Новости

Михеев опроверг стереотип о неплатежеспособности стран Африки

09:36 26.11.2019 (обновлено: 10:38 26.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Неплатежеспособность стран Африки в отношении закупок оружия является не более, чем неверным стереотипом, регион обладает огромным потенциалом к росту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Прошедший в Сочи саммит Россия-Африка показал огромный интерес африканских стран к сотрудничеству с Россией в том числе в области ВТС.
"Сегодня тезис о бедности и неплатежеспособности стран Африки является не более чем неверным стереотипом. Этот регион обладает огромным потенциалом к росту, который раскрывается уже сегодня", - сказал Михеев.
Он подчеркнул, что основные страны-производители вооружения и военной техники видят экономический рост африканских государств и их стремление к защите собственных территорий и суверенитета. Они готовят им коммерческие предложения в области ВТС. Россия не собирается быть сторонним наблюдателем, и мы также активно работаем на этом рынке.
"Рособоронэкспорт" сегодня готов развивать с африканскими партнерами сотрудничество на уникальных условиях. Мы предлагаем не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем различные инфраструктурные проекты в области космической деятельности, строительства заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил", - сказал Михеев.
Читайте полный текст интервью Александра Михеева >>
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Александр МихеевРособоронэкспортАфрикаРоссияБезопасность
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