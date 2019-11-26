В "Рособоронэкспорте" сообщили о новых переговорах с Турцией по С-400

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия поставит Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400 , сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор " Рособоронэкспорта " Александр Михеев.

Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

"Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400 - ред)", - сказал Михеев

По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах пока говорить преждевременно.

"Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей", - сказал Михеев.