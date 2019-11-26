В "Рособоронэкспорте" сообщили о новых переговорах с Турцией по С-400

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
"Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400 - ред)", - сказал Михеев
По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах пока говорить преждевременно.
"Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей", - сказал Михеев.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
5 июня, 09:47Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"