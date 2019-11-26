В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища. Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он уточнил, что без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и на время оформления документов останется в украинских подземных резервуарах.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях Киева, будет считаться контрабандным.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.