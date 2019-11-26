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РИА Новости

В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

07:40 26.11.2019 (обновлено: 15:03 26.11.2019)
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© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища. Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Он уточнил, что без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и на время оформления документов останется в украинских подземных резервуарах.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях Киева, будет считаться контрабандным.
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Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
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На прошлой неделе "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. Обязательным условием снова назывался отказ от взаимных требований в судах. На этот раз Витренко допустил такую возможность, добавив, что документ должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну т.е. хохлы официально предупредили, что будут вороват газ. Отлично, значит можно так же официально его отключить в рамках борьбы с воровством.
26 ноября, 07:47
Northern F0x
457121018
Ну, начался шантаж! Ау! Господа из Евросоюза, как вы на это смотрите? ))))
26 ноября, 07:48
ВпВсё помню! Дедушка
412253107
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