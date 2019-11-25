"Нафтогаз" допустил заключение транзитного договора с Россией

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.

"Газпром" 18 ноября направил украинской стороне предложение продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.

"Если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", — написал Витренко в Facebook

Он также указал, что украинская сторона не видит легитимных оснований, препятствующих заключению нового контракта на транзит по европейским правилам.

Исполнительный директор также выразил уверенность, что "Нафтогаз" успеет до конца года завершить сертификацию нового оператора газотранспортной системы.