Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже.
В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.
В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook, что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.
Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.
Ситуация вокруг кораблей
Россия передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева. При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение спецслужба опубликовала видео внутренней части кораблей.
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Ситуация вокруг поставок газа
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года.
Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
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