Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.

В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook , что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.

Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

Ситуация вокруг кораблей

Россия передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева. При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение спецслужба опубликовала видео внутренней части кораблей.

Ситуация вокруг поставок газа

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года.