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РИА Новости

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

22:50 25.11.2019 (обновлено: 01:11 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже.
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время трехсторонней переговоров по ситуации в Сириив Берлине. 19 октября 2016
Вчера, 20:17
Полный комплект. Зеленский готов к "нормандскому саммиту" в Париже
В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.
В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook, что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.
Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
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Ситуация вокруг кораблей

Россия передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что "россияне их угробили". Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева. При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение спецслужба опубликовала видео внутренней части кораблей.
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
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Ситуация вокруг поставок газа

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года.
Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
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21 ноября, 08:00
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
5070195207372
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
Популярные комментарии
Нам с Галичиной не о чем говорить.
25 ноября, 22:55
MYMake Yellowstone Great Again
15211205
Владимир Владимирович, Вы мне как любимый учитель! Спасибо за катера, я и не ожидал такой доброты...
25 ноября, 23:02
Alexandr Alex
135310013
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