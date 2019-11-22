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РИА Новости

ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи

00:00 22.11.2019
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео, на котором показаны ранее конфискованные украинские корабли, а также процедура их передачи Киеву.
На видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений на кадрах не заметно.
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Докопались до унитаза. Украинцы не рады своим кораблямИ моряков им вернули, и корабли отдали. Но опять на Украине недовольны – унитазы "зажали". Может, кампанию начнут за их возвращение?
Заканчивается видео ФСБ кадрами процедуры передачи кораблей, в том числе подписания актов приема-передачи. Завершается ролик тем, как россияне и украинцы прощаются. Российская сторона желает принимавшим корабли "всего доброго".

"Сами угробили"

На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на их состояние и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.
В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели никаких претензий.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — добавили в ведомстве.
© РИА Новости / ФСБ РФПередача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
© РИА Новости / ФСБ РФ
Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Украинские малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь в порту Очакова
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"Унитазы оказались умнее". В Сети обсмеяли жалобы УкраиныШумиха вокруг украинских кораблей, якобы "угробленных" Россией, сильно позабавила пользователей социальных сетей.
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