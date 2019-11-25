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РИА Новости

Российские археологи продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры

22:21 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские археологи подписали соглашение о продолжении работы над 3D-моделью Пальмиры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры, сообщает пресс-служба института.
"В Дамаске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом древностей и музеев Сирии и ИИМК РАН. Мы договорились о продолжении работы по сохранению культурного (археологического) наследия Сирии, прежде всего, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Древняя Пальмира, работу над созданием 3D-модели которой завершают специалисты института", - отметила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Соглашение было подписано в рамках визита российской делегации, в состав которой вошли генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и руководитель Архитектурной мастерской Максима Атаянца "АММА" Максим Атаянц.
3D-модель и геоинформационная система "Пальмира во времени и пространстве" создавались по материалам проведенных в сентябре 2016 и 2019 годах аэрофотосъемок. Отмечается, эта работа позволила впервые в электронной форме систематизировать и описать памятники Пальмиры, обобщить данные археологических исследований и проследить историю реставрационных работ. Тогда археологи и специалисты-топографы провели визуальный осмотр археологических объектов и аэрофотосъемку территории древней Пальмиры на площади 13 квадратных километров. В результате осмотра было получено более 20 000 снимков и построена трехмерная модель.
Отмечается, что в ходе визита участники российской делегации провели также встречи с министром культуры Сирии, главой фонда Ага-Хана Культурным Фондом (Трастом) Ага Хана (Aga Khan Trust for Culture), руководством национального музея Оммана.
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Также в Дамаске в понедельник открылась выставка "Две Пальмиры", на которой через фотографии показано сходство Пальмиры и Санкт-Петербурга. На выставке представлены современные фотографии Пальмиры и Петербурга и фотографии XIX века из научного архива ИИМК РАН.
"Здесь можно увидеть серию фотографий-сопоставлений пальмирских и петербургских архитектурных памятников, репродукции английских и французских гравированных панорам, а также архитектурных чертежей Пальмиры, которые были изданы в восемнадцатом-начале девятнадцатого веков и сформировали тот образ Пальмиры, которым вдохновлялся и руководствовался Карл Росси, проектируя ансамбли Дворцовой площади и Театральной улицы, и исторические фотографии Санкт-Петербурга и Пальмиры XIX века из архива ИИМК РАН", - отмечается в сообщении.
Ранее в октябре 2019 года сообщалось, что вторая экспедиция по созданию трехмерной модели древней Пальмиры провела новые исследования и съемки, которые позволят актуализировать 3D-модель города, сделанную в 2016 году, и внести в нее данные о разрушениях, причиненных после второго захвата боевиками в декабре 2016 года. Специалистами также будет подготовлена отдельная 3D-модель храма Бэла, которую затем встроят в общую 3D-модель Пальмиры.
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В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Пальмира: спасённая жемчужина
27 мая 2016, 10:30Туризм
Виртуальная экскурсия по ПальмиреНесмотря на разрушение большого числа знаковых объектов, сирийская Пальмира сохранила свою целостность и аутентичность. Виртуальная экскурсия по древнему городу - в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииПальмираРоссийская академия наукЮНЕСКОМихаил ПиотровскийСирия
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