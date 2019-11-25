Сенаторы поддержали Удмуртию в социально-экономических вопросах

УФА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал в Совете Федерации потенциал республики в оборонно-промышленном комплексе, автомобилестроении и сельском хозяйстве и получил поддержку сенаторов в вопросах включения региона в федеральные программы до 2022 года, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным пресс-службы главы Удмуртии, в Совете Федерации Бречалов рассказал сенаторам, что регион формирует благоприятную среду для роста и акселерации бизнеса, для притока прямых инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

"В своем докладе он затронул тему экологического развития региона, о комплексном развитии сел, о потребности дорог отдаленных территорий. Глава региона попросил Совет Федерации поддержать Удмуртию в вопросах включения дополнительных объектов в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий" и обеспечения необходимого финансирования на 2020-2022 годы", - сообщили в пресс-службе.

Говоря о развитии социальной сферы региона, Бречалов отметил, что впервые в медицине региона появилась санавиация, которая спасла 59 человек, но при этом в республике остается потребность в медицинских учреждениях в связи с изношенностью многих зданий. "До конца этого года завершается разработка проектной документации по двум таким объектам: здание детской поликлиники в Можге и в Воткинске. Общая потребность в финансировании этих объектов – более одного миллиарда рублей. Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна (Матвиенко – ред.) и сенаторы поддержать включение этих социально важных объектов в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2022 годы", - обратился глава Удмуртии к председателю Совета Федерации.

"По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу постановление Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики",- сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По дороге домой Бречалов написал в своем Instagram, что команда Удмуртии представила и защитила строительство новых социальных объектов, сельских дорог и очистных сооружений. "Детская поликлиника в Можге, Воткинская районная больница, культурно-спортивный комплекс в Граховском районе, школы в деревнях Большое Волково и Аксашур", - написал глава региона, отметив, что "список не ограничивается шестью пунктами, и власти намерены добиваться выделения финансирования на эти проекты".