В Совфеде готовы поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Если депутаты Госдумы будут поддерживать предложение сделать 31 декабря выходным днем, сенаторы могут также высказаться в пользу этой инициативы, считает глава социального комитета Валерий Рязанский. Если депутаты Госдумы будут поддерживать предложение сделать 31 декабря выходным днем, сенаторы могут также высказаться в пользу этой инициативы, считает глава социального комитета Совфеда

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря. Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ). При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что последний день года можно сделать выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней.

"Если такое решение будет вызревать (в Госдуме), думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

Он полагает, что еще на стадии обсуждения парламентарии будут искать пути решения этого вопроса. "Можно сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником, либо добавить в рабочие один день в январе", - предположил он.

По словам сенатора, для россиян важно 31 декабря заниматься домашними, праздничными хлопотами. "Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими", - считает законодатель.