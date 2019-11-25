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РИА Новости

В Совфеде готовы поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

21:45 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФойе в здании Совета Федерации РФ
Фойе в здании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Если депутаты Госдумы будут поддерживать предложение сделать 31 декабря выходным днем, сенаторы могут также высказаться в пользу этой инициативы, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря. Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ). При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что последний день года можно сделать выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней.
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Не везет. Эксперт рассказала, кто и сколько будет работать 31 декабряВ Кремле напомнили о предстоящем 31 декабря рабочем дне. В эфире радио Sputnik гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, представителям каких профессий придется работать в последний день года в полную силу.
"Если такое решение будет вызревать (в Госдуме), думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.
Он полагает, что еще на стадии обсуждения парламентарии будут искать пути решения этого вопроса. "Можно сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником, либо добавить в рабочие один день в январе", - предположил он.
По словам сенатора, для россиян важно 31 декабря заниматься домашними, праздничными хлопотами. "Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими", - считает законодатель.
Рязанский отметил, что в принципе "можно найти выход из этого положения". Если же правительство не пойдет навстречу предложению законодателей, тогда каждый регион сможет принимать свое решение, добавил он.
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