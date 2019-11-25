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РИА Новости

Пушков оценил ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту

20:53 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.
"Нафтогаз" допустил заключение годового соглашения с "Газпромом" на транзит газа из России", — написал сенатор в твиттере.
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По его мнению, это станет "первым шагом к здравому смыслу" и соблюдению интересов Киева.
"Позиция "все или ничего" лишена перспективы", — считает Пушков.
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Исполнительный директор украинской компании допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам. Как заявил Витренко, в "Нафтогазе" уверены, что до конца года успеют закончить сертификацию нового оператора ГТС.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.
Представители российской стороны предлагали обнулить все претензии по газовому вопросу. Однако в "Нафтогазе" подчеркнули, что не рассматривают такой вариант решения ситуации.
Дело – труба
29 октября, 15:39
Дело – труба
382983692
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромСовет Федерации РФАлексей ПушковРоссияУкраинаЭкономика
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