Пушков оценил ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" по транзиту

Алексей Пушков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.

"Нафтогаз" допустил заключение годового соглашения с "Газпромом" на транзит газа из России", — написал сенатор в твиттере.

По его мнению, это станет "первым шагом к здравому смыслу" и соблюдению интересов Киева.

"Позиция "все или ничего" лишена перспективы", — считает Пушков.

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Исполнительный директор украинской компании допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам. Как заявил Витренко, в "Нафтогазе" уверены, что до конца года успеют закончить сертификацию нового оператора ГТС.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.