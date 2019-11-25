Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нижегородский суд взыскал по делу экс-главы Нижегородский суд взыскал по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в доход государства 120 объектов недвижимости, 16 машин и часы за миллион рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

Общая сумма имущества превысила 2,2 миллиарда рублей.

"Взыскано в пользу государства - 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (шесть легковых, четыре грузовых, два трактора, четыре погрузчика), наручные часы марки Patek Philippe стоимостью миллион рублей, денежных средств более 8,5 миллионов рублей, 224 тысячи долларов США, 660 тысяч евро", - сказал адвокат.

Обращению в доход государства подлежат земельный участок, квартиры и помещение, а также дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.

В частности, изымаются земельный участок кадастровой стоимостью почти 9 миллионов рублей, два не поставленных на кадастровый учёт объекта - торговый центр площадью 3,3 тысячи квадратных метров стоимостью не менее 156 миллионов рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения площадью более 10 тысяч квадратных метров совокупной стоимостью не менее 353 миллионов рублей.

Также суд обратил в доход государства две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 миллионов рублей.

Предметом иска стало и свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 миллионов рублей, в том числе 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и другое, а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 миллиона рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС".