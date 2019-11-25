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РИА Новости

Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин

20:27 25.11.2019 (обновлено: 20:34 25.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нижегородский суд взыскал по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в доход государства 120 объектов недвижимости, 16 машин и часы за миллион рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
Общая сумма имущества превысила 2,2 миллиарда рублей.
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы
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"Взыскано в пользу государства - 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (шесть легковых, четыре грузовых, два трактора, четыре погрузчика), наручные часы марки Patek Philippe стоимостью миллион рублей, денежных средств более 8,5 миллионов рублей, 224 тысячи долларов США, 660 тысяч евро", - сказал адвокат.
Обращению в доход государства подлежат земельный участок, квартиры и помещение, а также дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.
В частности, изымаются земельный участок кадастровой стоимостью почти 9 миллионов рублей, два не поставленных на кадастровый учёт объекта - торговый центр площадью 3,3 тысячи квадратных метров стоимостью не менее 156 миллионов рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения площадью более 10 тысяч квадратных метров совокупной стоимостью не менее 353 миллионов рублей.
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Также суд обратил в доход государства две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 миллионов рублей.
Предметом иска стало и свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 миллионов рублей, в том числе 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и другое, а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 миллиона рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС".
Адвокат пообещал обжаловать решение суда.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы. 11 января 2018
Защита экс-главы Марий Эл Маркелова пожаловалась в Страсбургский суд
602492712912
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Дело экс-главы Марий Эл МаркеловаЛеонид МаркеловМарий ЭлПроисшествия
Популярные комментарии
Короче говоря, отобрали все. И кто здесь говорит, что в России не борются с коррупцией?
25 ноября, 20:48
Руслан Тлеуж
5131201283
Не факт что ВСЁ))) скорее всё что смогли
25 ноября, 20:50
Alexander Knaub
8490005
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