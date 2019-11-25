Эрдоган посетил турецкую военную базу в Катаре

По словам турецкого лидера, безопасность Катара для Анкары не менее значима, чем защита интересов самой Турции. Эрдоган отметил, что турецкая военная база в Катаре была создана для повышения его оборонного потенциала и проведения совместных учений.

"Присутствие Турции не должно никого беспокоить. Начиная с 2017 года, когда разразился кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран Персидского залива , турецкие военные также остаются гарантом безопасности Катара. Мы выступаем за скорейшее прекращение кризиса, продолжающегося уже 2,5 года", - сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что те, кто требует закрытия турецкой военной базы в Катаре, не осознают уровня сотрудничества между Анкарой и Дохой. По его словам, Турция готова поддержать Катар в самую трудную минуту. Он также сообщил о завершении строительства новой казармы для персонала базы ВС Турции в Катаре.