Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно использовать эту возможность и говорить о возвращении наших территорий и наших людей, возобновлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности... Это очень важная встреча, начинаем готовится к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно ещё немножко поработать",- сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном в YouTube в понедельник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.