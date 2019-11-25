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РИА Новости

Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже

19:31 25.11.2019
4883
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно использовать эту возможность и говорить о возвращении наших территорий и наших людей, возобновлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности... Это очень важная встреча, начинаем готовится к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно ещё немножко поработать",- сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном в YouTube в понедельник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:39
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
35601016
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А чё говорить то с Зеленским. Крым в России , а ДНР и ЛНР суверенные государства которые будут в составе России потому что там живут граждане с Российскими паспортами и ходит там рубль. )))
25 ноября, 22:38
iil.1964
1300000
"Нормандский формат" имеет отношение исключительно к войне на Донбассе, развязанной укронацистской властью. Никакое "поговорить" о "возвращении наших территорий и наших людей, возобновлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности", о чём мечтает клоун, у не пройдёт. И с чего это он губу раскатал?
25 ноября, 19:55
Владимир Белогорский
1100000
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