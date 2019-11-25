Эрдоган заявил о важности турецкой военной базы в Катаре

ДОХА, 25 ноя - РИА Новости. Турецкая военная база в Катаре служит безопасности всех стран Персидского залива, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл с визитом в Доху на заседание совместной межправкомиссии и принял участие в открытии новых помещений для размещения турецких военных.
"Мы не можем оставить наших братьев в Катаре во время кризисов и в трудных ситуациях, мы вместе противостоим этим кризисам, наша цель - обеспечить безопасность и стабильность этой страны, также эта база служит стабильности и безопасности всех государств Персидского залива, и никто не может быть недоволен ее присутствием", - сказал Эрдоган.
По его словам, новое турецкое военное подразделение в Катаре получит имя Халеда ибн Валида.
Турция отправила военных и военную технику в Катар сразу, как 2,5 года назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с эмиратом, обвинив его в поддержке терроризма, и стали угрожать Дохе военным вторжением.