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РИА Новости

Эрдоган заявил о важности турецкой военной базы в Катаре

19:20 25.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office
ДОХА, 25 ноя - РИА Новости. Турецкая военная база в Катаре служит безопасности всех стран Персидского залива, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл с визитом в Доху на заседание совместной межправкомиссии и принял участие в открытии новых помещений для размещения турецких военных.
"Мы не можем оставить наших братьев в Катаре во время кризисов и в трудных ситуациях, мы вместе противостоим этим кризисам, наша цель - обеспечить безопасность и стабильность этой страны, также эта база служит стабильности и безопасности всех государств Персидского залива, и никто не может быть недоволен ее присутствием", - сказал Эрдоган.
По его словам, новое турецкое военное подразделение в Катаре получит имя Халеда ибн Валида.
Турция отправила военных и военную технику в Катар сразу, как 2,5 года назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с эмиратом, обвинив его в поддержке терроризма, и стали угрожать Дохе военным вторжением.
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