Эрдоган заявил о важности турецкой военной базы в Катаре

"Мы не можем оставить наших братьев в Катаре во время кризисов и в трудных ситуациях, мы вместе противостоим этим кризисам, наша цель - обеспечить безопасность и стабильность этой страны, также эта база служит стабильности и безопасности всех государств Персидского залива, и никто не может быть недоволен ее присутствием", - сказал Эрдоган.