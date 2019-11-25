На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

Рубан сообщил, что пришел в караоке-клуб "Соло", где играла песня Олега Газманова "Москва, звонят колокола". Рубан возмутился и сделал замечание диджею и администратору, но через десять минут зазвучала другая песня артиста — "Офицеры, россияне". Чиновник "на повышенных тонах" потребовал выключить ее. Сотрудники заведения не стали его слушать.

"Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", — пожаловался Рубан на своей странице.

По его словам, после этого ему начали угрожать расправой посетители заведения и охранники, а приехавшие полицейские не оформили протокол о правонарушении. При этом чиновник указывал стражам порядка на охранника, который "наиболее рьяно" применял к нему физическую силу.

Позднее Рубан написал , что встретился с руководством заведения, которое пообещало, что охранники перед ним извинятся.