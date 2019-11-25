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РИА Новости

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

19:11 25.11.2019
62827
© Фото : страница Андрея Рубана на FacebookАндрей Рубан
Андрей Рубан
© Фото : страница Андрея Рубана на Facebook
Андрей Рубан. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом рассказал сам чиновник на странице в фейсбуке.
Рубан сообщил, что пришел в караоке-клуб "Соло", где играла песня Олега Газманова "Москва, звонят колокола". Рубан возмутился и сделал замечание диджею и администратору, но через десять минут зазвучала другая песня артиста — "Офицеры, россияне". Чиновник "на повышенных тонах" потребовал выключить ее. Сотрудники заведения не стали его слушать.
"Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", — пожаловался Рубан на своей странице.
По его словам, после этого ему начали угрожать расправой посетители заведения и охранники, а приехавшие полицейские не оформили протокол о правонарушении. При этом чиновник указывал стражам порядка на охранника, который "наиболее рьяно" применял к нему физическую силу.
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Позднее Рубан написал, что встретился с руководством заведения, которое пообещало, что охранники перед ним извинятся.
Также чиновник заявил, что и сам слушает русскоязычные песни, но его претензии к заведению были из-за пророссийских текстов песен Газманова.
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Андрей РубанСитуация на УкраинеСлавянскОлег ГазмановУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Также чиновник заявил, что и сам слушает русскоязычные песни" - это шо, зрада? А ну-ка, геть этого чиновника! Разве за это скакали на майдане?!
25 ноября, 19:17
Naum Vygodsky
85380065162
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Взрослый мальчик, а вести себя не научился в приличном обществе.
25 ноября, 19:18
ggoldmikron
117102002
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