Татарстан привлек в экономику региона 82,5 миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Татарстан в 2019 году привлек в экономику 82,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 80% уже фактически поступили в республику, сообщает министерство экономики региона.

В понедельник председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел совещание по вопросу привлечения средств федерального бюджета в экономику республики с членами Совета Федерации, депутатами Госдумы РФ от Татарстана и руководителями исполнительных органов государственной власти региона.

"В текущем году их объем в рамках государственных программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил 82,5 миллиарда рублей. Из них на сегодняшний день в республику фактически поступило 66,2 миллиарда рублей, или 80,2% от утвержденного республике лимита. Это на 4,2 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что региона в настоящее время участвует в реализации 25 госпрограмм и восьми федеральных целевых программ. В этом году республика активно подключилась к реализации нацпроектов, разработав 49 региональных проектов и заключив соответствующие соглашения с федеральным центром. На их реализацию в 2019 году выделено 26,7 миллиарда рублей, в том числе 19 миллиардов рублей федеральных средств. Из них фактически поступило в бюджет республики 16,3 миллиарда рублей.

По словам министра, во многом благодаря нацпроектам возросло по сравнению с прошлым годом финансирование ряда социально значимых отраслей. Больше всего - на 8,5 миллиарда рублей увеличилось финансирование транспорта и дорожного хозяйства, на 3,1 миллиарда рублей возросло финансирование здравоохранения, на 1,8 миллиарда рублей больше получили отрасль ЖКХ и сфера охраны окружающей среды.

Благодаря реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", "Образование" и "Демография" в текущем году введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы на 2,7 тысячи мест, три школы будут открыты в следующем году, построено 30 детских садов.