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РИА Новости

Татарстан привлек в экономику региона 82,5 миллиарда рублей

18:37 25.11.2019
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Татарстан в 2019 году привлек в экономику 82,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 80% уже фактически поступили в республику, сообщает министерство экономики региона.
В понедельник председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел совещание по вопросу привлечения средств федерального бюджета в экономику республики с членами Совета Федерации, депутатами Госдумы РФ от Татарстана и руководителями исполнительных органов государственной власти региона.
"В текущем году их объем в рамках государственных программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил 82,5 миллиарда рублей. Из них на сегодняшний день в республику фактически поступило 66,2 миллиарда рублей, или 80,2% от утвержденного республике лимита. Это на 4,2 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что региона в настоящее время участвует в реализации 25 госпрограмм и восьми федеральных целевых программ. В этом году республика активно подключилась к реализации нацпроектов, разработав 49 региональных проектов и заключив соответствующие соглашения с федеральным центром. На их реализацию в 2019 году выделено 26,7 миллиарда рублей, в том числе 19 миллиардов рублей федеральных средств. Из них фактически поступило в бюджет республики 16,3 миллиарда рублей.
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По словам министра, во многом благодаря нацпроектам возросло по сравнению с прошлым годом финансирование ряда социально значимых отраслей. Больше всего - на 8,5 миллиарда рублей увеличилось финансирование транспорта и дорожного хозяйства, на 3,1 миллиарда рублей возросло финансирование здравоохранения, на 1,8 миллиарда рублей больше получили отрасль ЖКХ и сфера охраны окружающей среды.
Благодаря реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", "Образование" и "Демография" в текущем году введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы на 2,7 тысячи мест, три школы будут открыты в следующем году, построено 30 детских садов.
"Национальные проекты служат дополнительной поддержкой для развития регионов, помогая привлекать в их бюджеты федеральное финансирование. В свою очередь, объем финансирования напрямую зависит от активности регионов в реализации нацпроектов. В связи с чем хочу еще раз напомнить о необходимости полного освоения выделенных на их реализацию бюджетных средств и обеспечения достижения поставленных перед нами задач до конца года", - подчеркнул Абдулганиев, напомнив, что в начале 2020 года будут подведены итоги первого года реализации нацпроектов.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевФарид МухаметшинСовет Федерации РФГосдума РФТатарстанРоссияКазаньЭкономика
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