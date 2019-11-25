МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания", — заявили в российском ведомстве.

При этом каждой из сторон суд предоставил по шесть месяцев для подготовки меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года.

"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", — добавили в министерстве.

В МИД отметили, что Россия полностью удовлетворена решением, "в котором учтены все ее предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины ровно год назад — 25 ноября 2018-го — нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.