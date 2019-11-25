Китай заинтересован в налаживании взаимодействия с Россией по космосу

"Это очень опасное явление со стороны НАТО. Мы всегда твердо выступаем против размещения оружия в космосе и развития гонки вооружений в этом пространстве. Именно поэтому в свое время мы вместе с Россией инициировали проведение переговоров по контролю над вооружениями в космосе и подписание соответствующего международного документа", - сказал дипломат журналистам.