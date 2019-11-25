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РИА Новости

Китай заинтересован в налаживании взаимодействия с Россией по космосу

18:13 25.11.2019
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© Министерство иностранных дел КНР Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
© Министерство иностранных дел КНР
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китай заинтересован в дальнейшем налаживании стратегического взаимодействия с Россией по космосу, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Это очень опасное явление со стороны НАТО. Мы всегда твердо выступаем против размещения оружия в космосе и развития гонки вооружений в этом пространстве. Именно поэтому в свое время мы вместе с Россией инициировали проведение переговоров по контролю над вооружениями в космосе и подписание соответствующего международного документа", - сказал дипломат журналистам.

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"Но американская сторона от этой инициативы отказалась. Думаю, что нам необходимо и дальше твердо защищать мир в этом пространстве, а также продвигать мирное использование космоса в целом. Ни в коем случае нельзя допустить превращение космоса в новое поле боя. Мы в этом плане заинтересованы в дальнейшем налаживании стратегического взаимодействия с Россией в сфере космоса", - добавил замглавы МИД КНР.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие. В МИД РФ заявили, что Москва встревожена тем, что НАТО признали космос еще одной сферой для проведения операций, это не отвечает интересам глобальной безопасности.
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