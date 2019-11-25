Чувашия и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноя – РИА Новости. Чувашия и Белоруссия договорились о расширении взаимодействия в области образования, энергетики, ритейла, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

В понедельник на еженедельной планерке главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами правительства республики были подведены итоги визита чувашской делегации в Белоруссию.

Члены делегации посетили предприятия "Интеграл", "Белкоммунмаш", "Минский тракторный завод", "Минский автомобильный завод", "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова", концерн Беллегпром, ООО "МАЗ-Вейчай", Белорусскую железную дорогу, сельхозпредприятия.

В ходе заседания рабочей группы в Минпроме Белоруссии был подписан ряд соглашений.

В частности, о сотрудничестве между Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева и Белорусским госуниверситетом физической культуры, а также соглашение о сотрудничестве между Комсомольским районом Чувашии и Логойским районом Минской области.

Кроме того, были достигнуты договоренности между другими вузами, предприятиями и организациями двух сторон.

В частности АО "ЭЛАРА" планирует сотрудничать с рядом организаций Республики Беларусь при реализации проектов модернизации электростанций в Белоруссии и России. АО "ЭЛАРА" совместно с РУП "БЕЛТЭИ" проведен специализированный семинар-презентация по использованию программно-технического комплекса "СУРА", производимого АО "ЭЛАРА", на тепловых электростанциях.

АО "Лента" г. Чебоксары и ОАО "Лента" г. Могилев рассматривает взаимодействие при осуществлении кооперированных поставок продукции на рынок стран СНГ и дальнего зарубежья.

Белэнерго, планирующее модернизацию энергетических объектов, рассмотрит предложение ООО "Инсоц" г. Чебоксары по разработке программного обеспечения для систем автоматизированного учета электроэнергии и систем мобильного съема показаний приборов учета.

Достигнута договоренность между АО "Строймаш" по возможности производства резинотехнических изделий для ООО "МАЗ-Вейчай", ОАО "МАЗ" и ОАО "МТЗ" по техническим требованиям, предоставленным белорусскими компаниями.

Глава Чувашии отметил важность дальнейшего формирования благоприятной предпринимательской среды, призвал использовать все возможности для наращивания двустороннего сотрудничества. "Алгоритм действий есть. По срокам надо отслеживать, чтобы срывов не было", – подчеркнул Игнатьев.