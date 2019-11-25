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РИА Новости

Чиновница, оскорбившая жителей Петрозаводска, взяла больничный

17:19 25.11.2019
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© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округаНачальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, которая назвала в Facebook мусоривших жителей города "мразями", не вышла на работу после отпуска, взяв больничный, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Анна Лесонен вышла на больничный в свой первый рабочий день после отпуска. Но администрация мэрии Петрозаводска не меняет своей позиции в отношении ее и намерена разорвать трудовые отношения", - заявили в городской администрации.
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Ранее Лесонен, которая является женой министра культуры Карелии, выложила пост в соцсети Facebook, где разместила фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". Сейчас ее пост удалён из социальной сети. В мэрии Петрозаводска решили уволить чиновницу за оскорбление горожан. Отмечалось, что после выхода из отпуска 25 ноября ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Сама Лесонен не комментирует ситуацию и не ответила на вопрос РИА Новости о своих планах.
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Анна ЛесоненПетрозаводскРоссияКарелияОбщество
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