Чиновница, оскорбившая жителей Петрозаводска, взяла больничный

Ранее Лесонен, которая является женой министра культуры Карелии, выложила пост в соцсети Facebook, где разместила фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". Сейчас ее пост удалён из социальной сети. В мэрии Петрозаводска решили уволить чиновницу за оскорбление горожан. Отмечалось, что после выхода из отпуска 25 ноября ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.