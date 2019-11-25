Чиновница, оскорбившая жителей Петрозаводска, взяла больничный

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, которая назвала в Facebook мусоривших жителей города "мразями", не вышла на работу после отпуска, взяв больничный, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Анна Лесонен вышла на больничный в свой первый рабочий день после отпуска. Но администрация мэрии Петрозаводска не меняет своей позиции в отношении ее и намерена разорвать трудовые отношения", - заявили в городской администрации.
Ранее Лесонен, которая является женой министра культуры Карелии, выложила пост в соцсети Facebook, где разместила фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". Сейчас ее пост удалён из социальной сети. В мэрии Петрозаводска решили уволить чиновницу за оскорбление горожан. Отмечалось, что после выхода из отпуска 25 ноября ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Сама Лесонен не комментирует ситуацию и не ответила на вопрос РИА Новости о своих планах.