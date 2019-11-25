Интерпол призвал помочь найти обвиняемых в преступлениях против женщин

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно 25 ноября.
"Этот призыв, совпадающий с Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, является ярким напоминанием о том, как женщины и девочки во всем мире сталкиваются с насилием и надругательствами", - говорится в сообщении на сайте Интерпола.
В списке "красных уведомлений" Интерпола восемь мужчин из разных стран. Двое из них разыскиваются властями России: 69-летий россиянин Валерий Андреев обвиняется в убийстве женщины, 37-летий выходец из Азербайджана Нуран Мусаев - в убийстве двух женщин. В списке организации еще шесть лиц, разыскиваемых властями Украины, Дании, Норвегии, Бразилии, Кипра и США.