Интерпол призвал помочь найти обвиняемых в преступлениях против женщин

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Интерпол выступил с призывом помочь найти восьмерых мужчин, в числе которых россиянин, разыскиваемых в связи с предполагаемыми преступлениями в отношении женщин, говорится в сообщении организации.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно 25 ноября.

"Этот призыв, совпадающий с Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, является ярким напоминанием о том, как женщины и девочки во всем мире сталкиваются с насилием и надругательствами", - говорится в сообщении на сайте Интерпола.