В Тегеране после беспорядков прошел митинг в поддержку властей

ТЕГЕРАН, 25 ноя - РИА Новости. Масштабный митинг в поддержку властей Ирана прошел в понедельник в Масштабный митинг в поддержку властей Ирана прошел в понедельник в Тегеране после того, как по стране прокатилась волна беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

В ряде городов Ирана на прошлой неделе прошли протесты из-за резкого решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. По словам президента Хасана Роухани , беспорядки были организованы США

Тегеран не стал первым городом, где прошел ответный протест населения против беспорядков, в котором люди выразили поддержку властям и выступили против саботажа государственной безопасности.

Обширную Площадь Революции в центре Тегерана, к которой со всех сторон было перекрыто движение транспорта, заполнили тысячи людей, державших транспаранты в поддержку Исламской Республики и ее лидера Али Хаменеи, превратившись в живой организм, скандировавший традиционные лозунги: "Смерть Израилю, смерть США". Именно на эти страны указал после беспорядков Роухани, давая понять, что в Иране спустя несколько дней ситуация стабилизировалась.

Разрывавшимся от речей командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами громкоговорителям на площади вторили тысячи голосов пришедших на митинг иранцев. В своей речи недвусмысленно дал понять, что безопасность страны имеет первостепенное значение, чему и посвящен прошедший митинг, участники которого своим присутствием показали, что выступают против беспорядков.

При этом власти прежде заявляли, что признают право народа на протест, однако протест и недовольство населения теми или иными вопросами нельзя ставить в один ряд с беспорядками.