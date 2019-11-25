В Тегеране после беспорядков прошел митинг в поддержку властей

ТЕГЕРАН, 25 ноя - РИА Новости. Масштабный митинг в поддержку властей Ирана прошел в понедельник в Тегеране после того, как по стране прокатилась волна беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
В ряде городов Ирана на прошлой неделе прошли протесты из-за резкого решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США.
Тегеран не стал первым городом, где прошел ответный протест населения против беспорядков, в котором люди выразили поддержку властям и выступили против саботажа государственной безопасности.
Обширную Площадь Революции в центре Тегерана, к которой со всех сторон было перекрыто движение транспорта, заполнили тысячи людей, державших транспаранты в поддержку Исламской Республики и ее лидера Али Хаменеи, превратившись в живой организм, скандировавший традиционные лозунги: "Смерть Израилю, смерть США". Именно на эти страны указал после беспорядков Роухани, давая понять, что в Иране спустя несколько дней ситуация стабилизировалась.
Разрывавшимся от речей командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами громкоговорителям на площади вторили тысячи голосов пришедших на митинг иранцев. В своей речи недвусмысленно дал понять, что безопасность страны имеет первостепенное значение, чему и посвящен прошедший митинг, участники которого своим присутствием показали, что выступают против беспорядков.
При этом власти прежде заявляли, что признают право народа на протест, однако протест и недовольство населения теми или иными вопросами нельзя ставить в один ряд с беспорядками.
В то же время сразу же вместе с протестами в стране с 16 ноября ограничили доступ в интернет и информационный поток относительно ситуации в стране в иранских СМИ поступал ограниченно, а статические данные относительно протестов в стране у зарубежных организаций значительно отличались от того, что публиковалось в Иране. Интернет в данный момент восстановлен не полностью, в минувшие выходные восстановили домашний интернет, во всяком случае в Тегеране, мобильный спустя более чем неделю после ввода ограничений.