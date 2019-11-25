В СЖР прокомментировали блокировку "Хороших новостей" в Twitter

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иностранные соцсети блокируют тексты и аккаунты, которые им не нравятся, и цензура там уже давно не является новшеством, заявил РИА Новости глава Иностранные соцсети блокируют тексты и аккаунты, которые им не нравятся, и цензура там уже давно не является новшеством, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя блокировку аккаунта проекта "Хорошие новости" в Twitter

В понедельник авторы проекта "Хорошие новости" сообщили, что Twitter без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт проекта. Сообщалось, что в рамках проекта ежедневно производятся видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах, а подписчиками аккаунта являлись многие известные персоны. По данным проекта, в октябре число просмотров превысило 6,18 миллиона.

"Я присутствовал на одном из награждений этих наших коллег и тогда им сказал, что они взялись за очень непростую работу. Потому что плохие новости продаются сейчас гораздо лучше, чем хорошие. А то, что в разнообразных иностранных соцсетях присутствует откровенная цензура, уже не новость", - рассказал Соловьев.

Цензура, по мнению главы СЖР, есть и в Facebook, и в "Википедии", и в Twitter.