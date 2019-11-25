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РИА Новости

В СЖР прокомментировали блокировку "Хороших новостей" в Twitter

16:40 25.11.2019 (обновлено: 16:59 25.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иностранные соцсети блокируют тексты и аккаунты, которые им не нравятся, и цензура там уже давно не является новшеством, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя блокировку аккаунта проекта "Хорошие новости" в Twitter.
В понедельник авторы проекта "Хорошие новости" сообщили, что Twitter без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт проекта. Сообщалось, что в рамках проекта ежедневно производятся видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах, а подписчиками аккаунта являлись многие известные персоны. По данным проекта, в октябре число просмотров превысило 6,18 миллиона.
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"Я присутствовал на одном из награждений этих наших коллег и тогда им сказал, что они взялись за очень непростую работу. Потому что плохие новости продаются сейчас гораздо лучше, чем хорошие. А то, что в разнообразных иностранных соцсетях присутствует откровенная цензура, уже не новость", - рассказал Соловьев.
Цензура, по мнению главы СЖР, есть и в Facebook, и в "Википедии", и в Twitter.
"Они по своему усмотрению иногда блокируют какие-то тексты или целые аккаунты, которые им не нравятся, и делают это именно по политическим мотивам и в виде такого вот цензурирования. Увы, к сожалению, это никак не соотносится с декларируемой свободой слова, которая по сути всегда была постулатом для всех на Западе", - добавил Соловьев.
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МедиавойныВладимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов РоссииTwitterОбщество
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