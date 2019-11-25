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РИА Новости

Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

16:32 25.11.2019 (обновлено: 16:33 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Города мира. Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны.
По данным госинспекции, в их адрес поступили обращения о том, что ряд иностранных вузов продолжают прием документов от абитуриентов и заключение контрактов на обучение в 2019-2020 учебном году, несмотря на то, что прошло почти 3 месяца с начала учебного года.
"В частности, согласно обращениям граждан, некоторые высшие учебные заведения Российской Федерации, не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан, принимают документы от абитуриентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госинспекции.
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В этот перечень вошли Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, частная "Высшая школа предпринимательства", частный "Восточно-Европейского институт" и негосударственное образовательное учреждение "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий".
Организации, оказывающие услуги в сфере высшего образования должны пройти соответствующую аккредитацию в Госинспекции, напоминает ведомство. "В противном случае, документы об образовании, выданные не зарегистрированными организациями не имеют юридической силы в республике", - добавили в инспекции. В настоящее время более 20 вузов РФ получили аккредитацию для приема документов на территории Узбекистана.
Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в ходе заседания подкомиссии сообщила, что число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, за последний год выросло почти на тысячу человек и достигло 26,5 тысячи. По данным Миннауки, три филиала российских вузов, работающих в Ташкенте уже несколько лет, - МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина - готовят 1,9 тысячи студентов. В течение 2019 года число филиалов российских вузов в республике выросло до десяти.
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Марина БоровскаяТомский государственный университетТашкентРоссияГубкинВ мире
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