Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны.

По данным госинспекции, в их адрес поступили обращения о том, что ряд иностранных вузов продолжают прием документов от абитуриентов и заключение контрактов на обучение в 2019-2020 учебном году, несмотря на то, что прошло почти 3 месяца с начала учебного года.

"В частности, согласно обращениям граждан, некоторые высшие учебные заведения Российской Федерации, не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан , принимают документы от абитуриентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госинспекции.

В этот перечень вошли Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, частная "Высшая школа предпринимательства", частный "Восточно-Европейского институт" и негосударственное образовательное учреждение "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий".

Организации, оказывающие услуги в сфере высшего образования должны пройти соответствующую аккредитацию в Госинспекции, напоминает ведомство. "В противном случае, документы об образовании, выданные не зарегистрированными организациями не имеют юридической силы в республике", - добавили в инспекции. В настоящее время более 20 вузов РФ получили аккредитацию для приема документов на территории Узбекистана.