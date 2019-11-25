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Алтайский край
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РИА Новости

В Алтайском крае завершился слет сельской молодежи Сибири

16:16 25.11.2019 (обновлено: 16:45 25.11.2019)
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© Фото : предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяУчастник форума
Участник форума
© Фото : предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа "Территория развития: Сибирь" завершился в Алтайском крае, сообщает правительство региона.
Алтайский край в одиннадцатый раз объединил 300 инициативных и креативных молодых людей из всех регионов Сибирского федерального округа. В течение нескольких дней они прокачивали свои лидерские качества, знакомились с практиками успешных проектов по созданию молодежных пространств, получали новые компетенции и наполнялись идеями для развития сельских территорий.
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"Эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай познакомили ребят с эффективными технологиями, механизмами и кейсами, позволяющими сделать жизнь сельской молодежи более интересной и разнообразной в рамках площадок: "Креативная экономика", "Мой бизнес", "Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях", "Российский союз сельской молодёжи", - говорится в сообщении.
По итогу двух дней работы площадки участники не только выдвинули гипотезы, но и подготовили вполне реальные и уникальные проекты, которые могут принести прибыль.
Традиционно на слёте проводит свою образовательную площадку Российский союз сельской молодежи. Основной вопрос, который обсуждался на площадке, – что делать, чтобы молодежь оставалась в селе?
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"В первую очередь, необходимо решить вопрос социального обеспечения. Молодежь хочет получать достойную зарплату, иметь возможность приобретения жилья. Все родители хотят водить своих детей в хорошую школу, в больницу, где есть специалисты узкого профиля, после работы выйти с ребенком на детскую или спортивную площадку, в центры творчества – это сегодня архиважно", – поделилась своим мнением депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

В рамках деловых экскурсионных программ участники слёта посетили перерабатывающие предприятия и передовые хозяйства Алтайского края, познакомились с деятельностью молодежных центров, встретились с предпринимателями, развивающими свой бизнес на селе.
Итогом работы площадки стала разработка конкретных проектов, которые участники будут реализовывать на своих территориях.
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