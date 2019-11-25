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РИА Новости

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

16:15 25.11.2019
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© РИА Новости / Ольга МолчановаГрозный
Грозный
© РИА Новости / Ольга Молчанова
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя – РИА Новости. Маленькие банковские вклады жителей Чечни, которая оказалась на последнем месте в рейтинге регионов по размеру депозитов на человека, объясняются низкой финансовой грамотностью населения, заявил РИА Новости представитель министерства финансов республики.
В понедельник РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по объёмам средних банковских вкладов на человека в 2019 году. Согласно исследованию, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году было в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат и в соседней Ингушетии - 9,1 тысячи рублей на человека. Лидером стала Москва: здесь на одного человека в среднем приходится 800 тысяч рублей депозитов.
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"Население Чечни не очень активно пользуется банковскими услугами, и связано это с низкой финансовой грамотностью жителей республики, неумением управлять своим ликвидным остатком, что формирует недоверие к банкам", - отметил собеседник агентства.
По его словам, обеспеченность банковской инфраструктурой в Чечне растет, за последние годы показатель увеличился почти в пять раз.
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"Мы работаем над повышением финансовой грамотности населения с привлечением СМИ, ведется информационно-просветительская работа, издаются специальные буклеты для школьников, проводятся игры, отделения банков в последнее время тоже активно работают с жителями", - рассказал представитель министерства финансов республики.
Он добавил, что для комплексного решения проблемы власти республики планируют заключить соглашение с Минфином РФ по финансовому просвещению жителей.
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Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
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