В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

ГРОЗНЫЙ, 25 ноя – РИА Новости. Маленькие банковские вклады жителей Маленькие банковские вклады жителей Чечни , которая оказалась на последнем месте в рейтинге регионов по размеру депозитов на человека, объясняются низкой финансовой грамотностью населения, заявил РИА Новости представитель министерства финансов республики.

В понедельник РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по объёмам средних банковских вкладов на человека в 2019 году. Согласно исследованию, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году было в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат и в соседней Ингушетии - 9,1 тысячи рублей на человека. Лидером стала Москва: здесь на одного человека в среднем приходится 800 тысяч рублей депозитов.

"Население Чечни не очень активно пользуется банковскими услугами, и связано это с низкой финансовой грамотностью жителей республики, неумением управлять своим ликвидным остатком, что формирует недоверие к банкам", - отметил собеседник агентства.

По его словам, обеспеченность банковской инфраструктурой в Чечне растет, за последние годы показатель увеличился почти в пять раз.

"Мы работаем над повышением финансовой грамотности населения с привлечением СМИ, ведется информационно-просветительская работа, издаются специальные буклеты для школьников, проводятся игры, отделения банков в последнее время тоже активно работают с жителями", - рассказал представитель министерства финансов республики.