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РИА Новости

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

16:09 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюбовь Совершаева
Любовь Совершаева
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Любовь Совершаева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Сейчас готовятся документы для перехода Любови Совершаевой в полпредство. Это будет не сегодня и не завтра... До принятия соответствующего решения", - заявил Беглов на заседании городского правительства.
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Ранее Совершаева уже работала в полпредстве СЗФО, она была заместителем полпреда.
Беглов поблагодарил Совершаеву за работу на посту руководителя администрации губернатора и отметил ее заслуги во время предвыборной кампании.
Также он отметил, что Совершаева в полпредстве будет курировать вопросы реализации национальных проектов и тесно сотрудничать с правительством Петербурга.
Кроме того, Беглов сообщил, что планируется вынести на согласование с законодательным собранием Петербурга кандидатуры Валерия Пикалева, который сейчас является заместителем правительства Ленобласти по безопасности, и Ирины Потехиной, которая занимает пост заместителя министра просвещения РФ, для представления на новые должности, но не уточнил, на какие именно.
"После согласования и утверждения этих кандидатур мы делаем некие перераспределения обязанностей, а пока все работаем в том же режиме", - заключил губернатор.
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Любовь СовершаеваАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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