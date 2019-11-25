Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов

"Сейчас готовятся документы для перехода Любови Совершаевой в полпредство. Это будет не сегодня и не завтра... До принятия соответствующего решения", - заявил Беглов на заседании городского правительства.

Ранее Совершаева уже работала в полпредстве СЗФО, она была заместителем полпреда.

Беглов поблагодарил Совершаеву за работу на посту руководителя администрации губернатора и отметил ее заслуги во время предвыборной кампании.

Также он отметил, что Совершаева в полпредстве будет курировать вопросы реализации национальных проектов и тесно сотрудничать с правительством Петербурга.

Кроме того, Беглов сообщил, что планируется вынести на согласование с законодательным собранием Петербурга кандидатуры Валерия Пикалева, который сейчас является заместителем правительства Ленобласти по безопасности, и Ирины Потехиной, которая занимает пост заместителя министра просвещения РФ, для представления на новые должности, но не уточнил, на какие именно.