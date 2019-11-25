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Религия и мировоззрение
2019-11-25T16:06+0300
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РИА Новости

Сенатор: дома паломников не будут классифицироваться подобно отелям

16:06 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкПаломники на причале около Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря.
Паломники на причале около Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря.
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Паломники на причале около Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря.. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вступление в силу поправок в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" позволит исключить дома паломников при религиозных центрах из системы классификации гостиниц, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Совет Федерации в понедельник на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому дома паломников при религиозных центрах исключаются из системы классификации гостиниц.
"Действующее законодательство о туристской деятельности предусматривает регулирование правового статуса гостиниц и особенностей их классификации. При этом к гостиницам не относятся средства размещения, предназначенные для организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, а также централизованных религиозных организаций. Это связано с тем, что правовой статус гостиниц не соответствует назначению и особенностям работы таких организаций", - сказал Фомин.
Собеседник агентства уточнил, что действующая редакция федерального закона не в полной мере защищала религиозные организации, так как нормы касались только централизованных религиозных организаций и не затрагивали напрямую дома паломников при этих религиозных организациях, хотя характер их деятельности аналогичен централизованным религиозным организациям.
"Одобренный сегодня закон позволяет устранить данную правовую коллизию путем исключения домов паломников из системы классификации гостиниц", - пояснил сенатор.
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Религия и мировоззрениеСовет Федерации РФИгорь ФоминМоскваОбщество
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