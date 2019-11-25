Сенатор: дома паломников не будут классифицироваться подобно отелям

"Действующее законодательство о туристской деятельности предусматривает регулирование правового статуса гостиниц и особенностей их классификации. При этом к гостиницам не относятся средства размещения, предназначенные для организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, а также централизованных религиозных организаций. Это связано с тем, что правовой статус гостиниц не соответствует назначению и особенностям работы таких организаций", - сказал Фомин.