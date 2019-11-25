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РИА Новости

Экс-жена Цеповяза приехала из больницы в ростовский суд

15:56 25.11.2019
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© Аккаунт Телеканала 360 на YoutubeНаталья Стришняя
Наталья Стришняя
© Аккаунт Телеканала 360 на Youtube
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, обвиняемая со своим братом в вымогательстве, приехала в суд Ростова-на-Дону из больницы, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Ранее адвокат подсудимой рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких. В связи с тем, что она не могла присутствовать в суде Ростова-на-Дону, слушания трижды откладывались. Очередное заседание было назначено на 25 ноября.
Заседание в понедельник было назначено на 14.00, однако как сообщил РИА Новости представитель суда, оно было перенесено на 16.00. Согласно наблюдениям корреспондента, Стришняя приехала в суд.
"Приехала из больницы", - сказала она. Состояние здоровья Стришней сопровождающая ее женщина предложила уточнить у адвоката.
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Ранее защитник сообщал, что Стришняя из одной больницы была переведена в клинику с психиатрическим уклоном на долечивание, а ее состояние оставляет желать лучшего.
Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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Наталья СтришняяВячеслав ЦеповязРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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