Экс-жена Цеповяза приехала из больницы в ростовский суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя , обвиняемая со своим братом в вымогательстве, приехала в суд Ростова-на-Дону из больницы, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Ранее адвокат подсудимой рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких. В связи с тем, что она не могла присутствовать в суде Ростова-на-Дону, слушания трижды откладывались. Очередное заседание было назначено на 25 ноября.

Заседание в понедельник было назначено на 14.00, однако как сообщил РИА Новости представитель суда, оно было перенесено на 16.00. Согласно наблюдениям корреспондента, Стришняя приехала в суд.

"Приехала из больницы", - сказала она. Состояние здоровья Стришней сопровождающая ее женщина предложила уточнить у адвоката.

Ранее защитник сообщал, что Стришняя из одной больницы была переведена в клинику с психиатрическим уклоном на долечивание, а ее состояние оставляет желать лучшего.

Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.