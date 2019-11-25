"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа

"Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но, если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, эта позиция украинской компании изложена в ответе "Газпрому" на предложение по контракту на транзит газа.

Витренко также сообщил, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы из антимонопольного органа Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома" законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирование ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.

Действующие контракты России Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.