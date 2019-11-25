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РИА Новости

"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа

15:50 25.11.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но, если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, эта позиция украинской компании изложена в ответе "Газпрому" на предложение по контракту на транзит газа.
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Витренко также сообщил, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы из антимонопольного органа Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома" законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирование ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
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