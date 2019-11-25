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РИА Новости

Совфед одобрил закон о праве врио губернатора назначать сенатора

15:43 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в понедельник закон, позволяющий врио губернатора назначать сенатора.
Изменения вносятся в закон "О порядке формирования Совета Федерации".
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В соответствии с законом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным действующим законодательством о порядке формирования Совфеда.
Назначен новый сенатор в таком случае должен быть не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.
Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект разработан для ликвидации существующего пробела в законодательном регулировании.
Он добавил, что "законопроект разработан с целью обеспечения реализации конституционного положения о представительстве в Совете Федерации от каждого региона по одному представителю от исполнительной и от законодательной властей субъекта федерации".
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