Совфед одобрил закон о праве врио губернатора назначать сенатора

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в понедельник закон, позволяющий врио губернатора назначать сенатора.

Изменения вносятся в закон "О порядке формирования Совета Федерации".

В соответствии с законом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным действующим законодательством о порядке формирования Совфеда.

Назначен новый сенатор в таком случае должен быть не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.

Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект разработан для ликвидации существующего пробела в законодательном регулировании.