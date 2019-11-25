Власти Ленобласти впервые компенсируют МСП затраты на экспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области впервые выделили 10 миллионов рублей на субсидии для малого бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность; выплаты должны покрыть до 90% затрат компаний за последние два года работы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, комиссия областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила субсидии, поделив на разные суммы. Так, объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 41,6 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей.

"В общей сложности финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с экспортом получат 11 областных производств осуществляющих деятельность разного рода",- пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что, в частности, расходы на транспортно-экспедиторские услуги компенсируют шести компаниям из Сланцевского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов.

"Это производители изделий из бумаги и картона, охлажденного мяса, торфа, лакокрасочные производства и лесозаготовительные предприятия. География их поставок ― от Финляндии до Гонконга",- уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что также затраты на упаковку своей продукции компенсируют лесозаготовительной компании из Кировского района и производителю деревянных строительных конструкций из Лодейнопольского района. Обе компании осуществляют поставки в страны Европы. Транспортные расходы возместит лесоперерабатывающему производству, поставляющему продукцию из Сланцевского района в Латвию, а услуги по таможенному декларированию ― гатчинскому производителю сельскохозяйственного оборудования, продающему продукцию в страны ближнего зарубежья.

Кроме того, производству готовых кормов из Тосненского района возместят затраты на лабораторные исследования, упаковку, транспортные услуги, таможенное декларирование и перевалку. Его продукция поставляется в страны Европы.